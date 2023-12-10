Десятилетняя девочка сообщила о теракте в школе Беслана ради шутки

Десятилетняя девочка ради шутки сообщила о теракте в школе Беслана

Десятилетняя девочка сообщила о теракте в школе Беслана, чтобы пошутить над одноклассниками. Об этом сообщает Shot в своем Telegram-канале.

По информации издания, массовая рассылка началась 9 декабря. Школьникам сообщили, что 17-летний парень планирует прийти в интернат с оружием.

В учебное заведение стянули экстренные службы: территорию интерната проверили и усилили охрану. Подозрительные личности и предметы не были обнаружены. Эвакуация также не понадобилась.

Вскоре обнаружили источник рассылки — пятиклассница этого интерната рассказала, что хотела пошутить над друзьями. Полицейские также установили больше 10 детей, которые пересылали фейковые сообщения. Они объяснили это тем, что испугались и хотели всех предупредить.

По факту произошедшего проводится проверка.