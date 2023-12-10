Эксперты спрогнозировали максимальный курс доллара и евро на ближайшее время

«МК»: названа красная линия, ниже которой власти не дадут опуститься рублю

За последнюю неделю рубль перешел к привычному курсу на ослабление, сдав позиции до 92 за доллар и более 100 за евро. На вопрос, что будет дальше с национальной валютой России, ответили эксперты в разговоре с «МК».

Так, по словам финансового аналитика Алексея Кричевского, ждать ослабления рубля к доллару и евро в ближайшие дни однозначно стоит, но вряд ли это продлится слишком долго. По информации его коллеги, аналитика Марка Гойхмана, на курс национальной валюты в декабре могут повлиять рост инфляции, увеличение спроса на валюту перед Новым годом, бюджетные расходы в рублях, а также удешевление нефти.

Кроме того, по словам финансового аналитика Владислава Антонова, на ближайшем заседании ЦБ РФ могут объявить о повышении ключевой ставки на 1 процент. В совокупности всех этих факторов без форс-мажорных ситуаций доллар не должен подняться выше 93-94 рублей, а евро 102-103 рублей в ближайшие дни. При это актуальным коридором для последнего месяца года эксперты назвали 88-93 рубля за доллар и 96-101 (в других вариантах — 96-99) за евро.

Из слов ведущего аналитика Натальи Мильчаковой, стало ясно, что российские власти не будут вмешиваться в ситуацию на рынке, пока курс доллара не вырастет до 100 рублей. Такую точку зрения поддержал и Гойхман, назвав это красной линией. Впрочем, если власти захотят вмешаться, у них будет возможность нормализовать курс национальной валюты, повышая ключевую ставку, «словесные интервенции» со стороны высших должностных лиц, а также вводя возможные временные ограничения на покупку и вывод валюты.