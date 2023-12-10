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09:21, 10 декабря 2023Силовые структуры

Посетители бара устроили драку со стрельбой в российском городе

В Екатеринбурге произошла драка со стрельбой между посетителями бара

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Екатеринбурге конфликт между посетителями бара закончился дракой со стрельбой. Об этом сообщает Е1.

Все произошло накануне ночью в одном из баров города на улице Розы Люксембург. Две компании посетителей устроили словесную перепалку, которая быстро переросла в драку. Пока охранник заведения пытался разнять участников конфликта, в персонал начали лететь стаканы и бутылки. В какой-то момент в баре раздался хлопок. Все присутствующие решили, что у кого-то из посетителей с собой оружие, и побежали на кухню.

На место приехала машина скорой помощи и полиция. Со слов очевидцев, некоторые работники бара получили порезы осколками битой посуды. После инцидента сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину 1992 года рождения, у него был изъят травматический пистолет. Обстоятельства конфликта устанавливаются.

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      Олеся Мицкевич
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