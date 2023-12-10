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21:02, 10 декабря 2023Бывший СССР

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Министерство цифровой трансформации обявило о тревоге в четырех областях Украины
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Согласно онлайн-карте, опубликованной ведомством, сигнал тревоги прозвучал в Харьковской области в 18:54 по московскому времени. Спустя 60 минут тревогу также объявили в Сумской, Полтавской и Черниговской областях.

Утром 10 декабря воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Первые сирены начали звучать в 09:53 по местному времени (10:53 мск) на территории Харьковской области, а в 10:16 (11:16 мск) предупреждение об угрозе с воздуха стало распространяться по всей стране.

10 октября Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре. Атаки начались вскоре после теракта на Крымском мосту, за которым, по данным властей страны, стоят спецслужбы Украины. Целями ударов становятся объекты энергетики, военного управления, связи и оборонной промышленности в стране.

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      Олег Давыдов
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