Комитет Госдумы одобрил идею заменить выдворение мигрантов штрафами

Комитет ГД одобрил поправки, разрешающие заменять выдворение мигрантов штрафами

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил ко второму чтению поправки к закону о принудительном выдворении из России мигрантов. Согласно поправкам, выдворение иностранцев можно будет заменить штрафами, пишет «Интерфакс».

Из документа следует, что судья имеет право заменить выдворение иностранца штрафом. Это возможно с учетом отношения иностранного гражданина к уплате налогов, наличия у него жилья и законопослушного поведения, а также с учетом семейного положения, рода деятельности, продолжительности жизни в России и других обстоятельств.

В случае, если судья решит, что наказание в виде выдворения «является чрезмерным ограничением права на уважение частной жизни и несоразмерно целям административного наказания, а также в случае отсутствия государства, готового принять на своей территории лицо без гражданства», он может назначить наказание в виде административного штрафа в размере от 40 до 50 тысяч рублей или обязательные работы сроком от 150 до 200 часов.

Исключения могут составить случаи, когда мигрантам назначается наказание по ряду статей Административного кодекса, которые касаются пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола, педофилии, уклонения иностранца от выдворения. Судья должен будет учитывать эти обстоятельства.

Законопроект о замене выдворения иностранцев штрафами был принят Госдумой в первом чтении в 2017 году. Его внесло в нижнюю палату правительство.