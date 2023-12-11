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20:10, 11 декабря 2023Бывший СССР

Российский боец раскрыл самую большую опасность на артемовском участке фронта

Боец бригады «Север-V» заявил, что ВСУ избегают прямых столкновений в Донбассе

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Боец бригады «Север-V» Южной группировки войск с позывным Ламбер заявил, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) избегают прямых боестолкновений с российскими военнослужащими на артемовском участке фронта в Донбассе. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

По словам военного, сейчас самая большая опасность в указанном месте исходит от дронов. «Потому что в стрелковый бой, как мы уже узнали, [бойцы ВСУ] не вступают и не собираются, бегут, поэтому так [при помощи дронов-камиказе] борются с нами», — раскрыл подробности Ламбер.

Ранее военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) сообщили, что украинские войска стали чаще использовать FPV-дроны на краснолиманском направлении. «Сшибают их с обычного стрелкового оружия. Если, дай бог, бывает возможность — отправляем им "подарки" эти обратно», — рассказал российский боец. По словам военного, если перебить ведущие к электродетонатору заряда FPV-дрона провода, это может спасти жизнь солдатам.

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      Варвара Кошечкина
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