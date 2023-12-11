В Госдуме отреагировали на идею ввести новый штраф для водителей

Депутат Марданшин счел неоднозначной идею штрафов за нарушение временных знаков

Предложение ввести штрафы за нарушение временных ограничений скорости является спорным, считает заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рафаэль Марданшин. Новую инициативу Минтранса парламентарий прокомментировал в беседе с «Лентой.ру».

«Мое отношение к этому неоднозначное. (...) Какая ситуация иногда складывается на дорогах: стоит временный знак, и он стоит там продолжительное время, но дорожных работ там не ведется, водители понимают, что знак забыли убрать, и они не обращают на него внимания», — сказал депутат.

С одной стороны, это вроде бы логично штрафовать водителей за нарушение, с другой стороны (...) нужно обозначить момент, что эти дорожные знаки должны быть установлены в соответствии с определенным регламентом Рафаэль Марданшин зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры

Ранее стало известно, что Минтранс захотел штрафовать водителей за превышение временных ограничений скорости, которые на российских дорогах демонстрируются на информационных табло.

Документ вводит «правила размещения стационарных, передвижных или мобильных средств фиксации нарушений ПДД». В нем также появились нормы, в которых описывается ситуация, когда водитель в зоне действия камеры нарушает временные требования к скоростному режиму.

Сейчас штрафов для водителей за нарушение указанных на табло требований водителям не приходят: ГИБДД штрафует только за нарушение требований постоянных знаков. Если постановление примут, водителей в России все же начнут штрафовать за новое нарушение.

