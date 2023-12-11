В России отец ребенка со СМА устроил пикет в 30-градусный мороз и попал на видео

В Екатеринбурге отец ребенка со СМА вышел на пикет в мороз и попал на видео

В Екатеринбурге Дмитрий Бахтин — отец ребенка со спинальной мышечной атрофией (СМА) вышел на пикет в мороз и попал на видео. Короткий ролик, снятый у дверей регионального Минздрава, опубликовало издание «Екатеринбург Онлайн» в Telegram.

На кадрах мужчина держит в руках плакат, на котором можно разобрать имя главы Минздрава России Михаила Мурашко.

По данным из открытых источников, днем в понедельник, 11 декабря, температура воздуха в Екатеринбурге составляет минус 31 градус. Бахтин принес с собой палатку, в которой он намерен укрываться от ветра. Мужчина собирается пикетировать до тех пор, пока его сыну не выдадут лекарство, отмечает издание.

Ребенку Бахтина жизненно необходим дорогостоящий препарат «Рисдиплам», однако его не предоставляют. Два года назад на его лечение собрали 160 миллионов рублей — на укол самого дорогого в мире препарата «Золгенсма».

Это не первый пикет, который устраивает Бахтин. Ранее отец больного СМА мальчика был задержан на Красной площади в Москве, где он стоял с плакатом. Мужчину тогда отпустили без составления протокола.