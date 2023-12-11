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08:43, 11 декабря 2023Мир

В США заявили о пробеле в переговорах по помощи Украине и Израилю

Bloomberg: Сенат столкнулся с пробелом в переговорах по помощи Украине и Израилю

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Переговоры в Сенате Конгресса по оказанию помощи Украине и Израилю столкнулись с пробелом из-за сохранения разногласий по поводу пограничной политики между США и Мексикой. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Мы все еще находимся в зале, пытаясь справиться с требованиями республиканцев. Прямо сейчас требования республиканцев не обоснованы. На самом деле они не получают голосов демократов», — приводит издание слова сенатора от Демократической партии Криса Мерфи, являющегося ключевыми переговорщикам с республиканцами.

В ответ на требования республиканских конгрессменов, президент США Джо Байден заявил о готовности пойти на значительные «значительные компромиссы» по вопросу границы. Однако республиканцы отказываются голосовать за помощь Киеву и грозит использовать «все доступные рычаги» до тех пор, пока администрация Байдена не предпримет требуемые действия.

Ранее сообщалось, что Сенат Конгресса США может проголосовать по пакетному запросу Джо Байдена на помощь Киеву, а также Израилю и другие цели нацбезопасности не раньше 11 декабря. Однако голосование может задержаться из-за разногласий между республиканцами и демократами.

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      Максим Габриелян
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