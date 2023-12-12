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14:48, 12 декабря 2023Среда обитания

В Европе решили демонтировать памятник Советской армии

В Болгарии приступили к демонтажу мемориала Советской армии

Фото: Иван Иванов / Wikimedia Commons

Власти Болгарии приступили к демонтажу памятника советским воинам-освободителям в Софии. Бронзовые скульптуры передадут на реставрацию впервые за 70 лет, передает агентство BTA со ссылкой на главу Софийской области.

За эти годы, согласно заключению экспертов, на нем образовались крупные коррозионные трещины глубиной до пяти сантиметров. Влага десятилетиями просачивалась сквозь бетонное основание фигур. После реставрации бронзовые фигуры включат в экспозицию Музея социалистического искусства.

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Всего в Европе число монументов, посвященных Советской армии, приближается к 4000, отмечает агентство. В Софии его установили в 1954 году. Мемориал неоднократно становился объектом вандализма.
В 2012 году неизвестные надели на головы солдат разноцветные балаклавы в поддержку российской группы Pussy Riot. В 2011 году анонимные художники раскрасили фигуры воинов таким образом, что они стали похожи на героев массовой культуры. Неизвестные изобразили из скульптур Супермена, Санта-Клауса, Капитана Америку, Робина и Джокера, а также Рональда Макдональда. В 2013 году в годовщину подавления «Пражской весны» памятник покрасили в розовый цвет и нанесли на него надписи «Болгария просит прощения».

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      Виктория Клабукова
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