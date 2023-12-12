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07:51, 12 декабря 2023Россия

МВД выступило против возвращения штрафа за превышение средней скорости

Волк: МВД против возвращения штрафа за превышение средней скорости

Фото: Silas Stein / Global Look Press

МВД выступает «категорически против» возвращения штрафа за превышение средней скорости в России, а также наказаний за нарушение временных ограничений, обозначенных на информационных табло и знаках. Об этом заявила представитель министерства Ирина Волк в Telegram-канале.

«[Проект Минтранса] содержит положения, которые могут способствовать возникновению спорных ситуаций на дороге, и вводит избыточные административные ограничения для водителей», — заявили в МВД.

Так там отреагировали на инициативы Минтранса. Сначала стало известно, что министерство подготовило проект изменений в Правила дорожного движения (ПДД), которые вводят понятие «средняя скорость» и запрещают ее превышать между несколькими камерами. Эту идею поддержало Минэкономики. За среднюю скорость, которая рассчитана по времени, потраченного на путь между двумя или несколькими камерами, ГИБДД перестала штрафовать в 2021 году.

Затем сообщалось, что ведомство захотело по-новому заставить российских водителей снижать скорость. Минтранс выдвинул идею начать штрафовать водителей за превышение временных ограничений скорости, которые на российских дорогах демонстрируются на информационных табло.

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      Анастасия Шейкина
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