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20:22, 12 декабря 2023Экономика

Сбер назвал имена новых лауреатов Научной премии

Каждый победитель получит 20 миллионов рублей

Фото: Сбер

Стали известны имена лауреатов ежегодной Научной премии Сбера с общим призовым фондом 60 миллионов рублей. Премия поддерживает ученых, работающих в России, которые ведут активную исследовательскую деятельность. Церемония состоялась в Москве, в ней приняли участие заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, министр здравоохранения Михаил Мурашко, президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и ректор Сколковского института науки и технологий, академик РАН Александр Кулешов.

В номинации «Науки о жизни» лауреатом стал член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, заведующий кафедрой энтомологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Полилов. Премия присуждена за фундаментальные исследования в области миниатюризации животных и введение в науку модельных объектов, открывающих новые перспективы в нейробиологии, микроробототехнике и искусственном интеллекте.

В номинации «Физический мир» — академик РАН, доктор химических наук, заведующий Лабораторией металлокомплексных и наноразмерных катализаторов Института органической химии имени Н.Д. Зелинского РАН Валентин Анаников. Премия присуждена за открытие явления динамического катализа и исследования механизмов химических реакций, позволяющие создавать универсальные каталитические системы, ускорять разработку и запуск нового поколения эффективных и экологичных химических технологий.

В номинации «Цифровая вселенная» — академик РАН, доктор физико-математических наук, директор Института вычислительной математики имени Г.И. Марчука РАН Евгений Тыртышников. Премия присуждена за создание новых матричных и тензорных методов моделирования и сжатия данных для решения сверхбольших задач высокой размерности, что открывает широкие возможности ускорения вычислений в естественных науках, машинном обучении и других областях.

Для участия во втором сезоне ежегодной Научной премии Сбера были номинированы 92 ученых. На соискание премии их выдвинули образовательные, научно-исследовательские организации, технологические компании и институты развития. Все заявки прошли независимую экспертизу, на основе которой ученые советы под руководством академиков РАН сформировали списки финалистов в каждой номинации. Итоговое решение о лауреатах этого года принимал комитет премии. Сопредседатели комитета премии — Герман Греф и Александр Кулешов.

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      Алена Шаповалова
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