Названы главные инфлюэнсеры года в России

Россияне назвали MACAN, Басту и SHAMAN главными инфлюэнсерами года в России

Пользователи «ВКонтакте» назвали главных инфлюэнсеров, актеров и спортсменов года в России, а также перечислили самые запоминающиеся фильмы, сериалы, игры и мемуары, вышедшие в 2023-м. Соответствующее исследование соцсеть провела совместно с Brand Analytics (результаты имеются в распоряжении «Ленты.ру»).

Первое место в списке отечественных инфлюэнсеров занял исполнитель MACAN. На втором месте — рэпер Баста, а на третьем — музыкант SHAMAN. При этом в топе самых обсуждаемых зарубежных персон лидирует Илон Маск, второе место у Мадонны, а третье — у Леди Гаги.

В топ-3 наиболее популярных актеров оказались Александр Петров, Никита Ефремов и Константин Плотников («Король и Шут»). В рейтинге российских актрис всех опередила Юлия Пересильд («Вызов»). Второе место заняла Кристина Асмус, а третье — Александра Бортич, которая в этом году сыграла главную роль сразу в нескольких крупных проектах.

Среди российских фильмов больше всего в сети обсуждали «Чебурашку», «Вызов» и «Кентавра». В рейтинге российских сериалов на первом месте расположилась лента «Маша и Медведь», на втором — «Папины дочки». Замыкает тройку «Кибердеревня».

В числе самых обсуждаемых российских спортсменов года оказался боец UFC Ислам Махачев, теннисист Даниил Медведев, а также хоккеист Александр Овечкин, который нацелен побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству забитых шайб в истории НХЛ.

«ВКонтакте» подводит итоги года для музыки, мемов, авторской платформы и других тем. В течение декабря они будут публиковаться в специальном разделе.