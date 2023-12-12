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17:38, 12 декабря 2023Россия

Озвучены чувства россиян от посещения выставки «Россия»

ВШЭ: у 97 % посетителей выставки «Россия» она вызвала чувство гордости за страну

Фото: Григорий Сысоев / Фотохост-агентство РИА Новости

У 97 процентов посетителей международной выставки-форума «Россия» она вызвала чувство гордости за страну, а 9 из 10 опрошенных высказались, что узнали что-то новое. Чувства посетителей озвучил РИА Новости директор Центра социологии высшего образования Института образования НИУ ВШЭ Иван Груздев.

«Больше половины опрошенных сказали, что реальные впечатления превзошли ожидания», — добавил Груздев.

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) открыл свою студию на площадке выставки-форума, а студенты ВШЭ в течение трех недель подходили к посетителям с анкетами, в которых просили описать свои впечатления.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский также отметил, что одними из самых частых ответов на вопрос про впечатления о выставке были слова о патриотизме, единстве и сплоченности.

На выставке респондентам также задавался вопрос о будущем российской молодежи, 93 процента опрошенных считают, что у молодых людей в России есть возможности для раскрытия своего потенциала. Содержание выставки очень понравилось 85 процентам респондентов, 87 процентов высоко оценивают качество мероприятий выставки.

Выставка-форум «Россия» проходит в московском ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года.

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      Антон Похиляк
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