Похитителям российского бизнесмена заменили условные сроки на лишение свободы

Суд Петербурга приговорил к 6 годам колонии похитителей бизнесмена Мануковского

Суд в Петербурге заменил условные сроки в отношении похитителей бизнесмена и владельца строительной компании «М-Групп» Андрея Мануковского на лишение свободы. Об этом сообщает «Фонтанка».

Действия Антона Красникова, Петра Горового, Александра Анашина, Ильи Тараскина, которые обвинялись по пунктам «а», «в», «г», «з» части 2 статьи 126 («Похищение человека») и части 3 статьи 162 («Разбой») Уголовного кодекса РФ, квалифицировали как похищение человека группой лиц из корыстных побуждений и грабеж по сговору с проникновением в жилище и применением насилия. Их отправили в колонию строгого режима сроком на шесть лет.

Действия Анатолия Тимофеева, обвиняемого в подстрекательстве по части 4 статьи 33 по пунктам «а», «в», «г», «з» части 2 статьи 126 («Похищение человека») и части 3 статьи 162 («Разбой»), суд квалифицировал как подстрекательство и пособничество в грабеже. Ему назначили наказание в виде двух лет колонии общего режима.

По данным суда, в декабре 2018 года Красников, являясь сотрудником ОМОНа, нашел сообщников и обмундирование для похищения бизнесмена. После этого четверо злоумышленников в масках и формах с надписями «ОМОН» напали на Мануковского, насильно посадили его в автомобиль, и, напоминая о долгах, угрожали предметом, похожим на пистолет, и били кулаком. Кроме того, нападавшие похитили у мужчины мобильный телефон, ключи от квартиры и деньги, которыми распорядились по своему усмотрению, лишив доли Тимофеева. Затем закованного в наручники бизнесмена преступники высадили у Финского залива.

В июле 2020 года нападавших осудили, приговорив к условным срокам. Однако в феврале 2021 года Санкт-Петербургский городской суд отменил этот приговор и направил его на новое судебное рассмотрение в ином составе.

