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06:52, 13 декабря 2023Интернет и СМИ

Такер Карлсон высказался о возможности стать вице-президентом США

Такер Карлсон усомнился в способности быть вице-президентом США при Трампе

Известный американский журналист Такер Карлсон во время выступления в соцсети X заявил, что вряд ли справится с обязанностями вице-президента.

По его мнению, он умеет хорошо произносить речи, но для работы вице-президентом нужно все же больше.

О возможности привлечения Карлсона в свою команду заявлял бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп, который намерен участвовать в президентских выборах в 2024 году.

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      Марина Совина
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