Такер Карлсон высказался о возможности стать вице-президентом США

Такер Карлсон усомнился в способности быть вице-президентом США при Трампе

Известный американский журналист Такер Карлсон во время выступления в соцсети X заявил, что вряд ли справится с обязанностями вице-президента.

По его мнению, он умеет хорошо произносить речи, но для работы вице-президентом нужно все же больше.

О возможности привлечения Карлсона в свою команду заявлял бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп, который намерен участвовать в президентских выборах в 2024 году.