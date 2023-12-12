В Конгрессе одобрили расследование с целью дальнейшего импичмента Байдена

Профильный комитет Конгресса одобрил расследование с целью импичмента Байдена

Комитет по регламенту Палаты представителей Конгресса поддержал резолюцию, которая предписывает дальнейшее проведение расследования по делу об импичменте в отношении президента США Джо Байдена. Об этом сообщает Reuters.

Поддержали резолюцию девять членов комитета из числа республиканцев, против высказались четыре члена комитета-демократа.

Полный состав Палаты представителей будет голосовать по резолюции в среду, 13 декабря.

Поводом для начала импичмента послужили подозрения, что Байден мог получать выгоду от деловых операций своего сына Хантера.