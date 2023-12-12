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23:57, 12 декабря 2023Экономика

В США раскрыли объемы экспорта в Россию

Министерство торговли США: экспорт в Россию упал на 86 процентов
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Здание Министерства торговли США в Вашингтоне

Здание Министерства торговли США в Вашингтоне. Фото: Joshua Roberts / Reuters

Общий объем американского экспорта в Россию с весны прошлого года сократился на 86 процентов (7,4 миллиарда долларов), сообщили в Министерстве торговли США, передает ТАСС.

Как сообщила помощник министра торговли США Тэа Розман-Кендлер, сейчас США поставляют в России только медицинскую продукцию, в том числе вакцины.

По ее словам, общее сокращение экспорта западных страны в Россию за тот же период составило 24 процента (87,4 миллиарда долларов).

Чиновник также рассказала, что США продолжают вносить в санкционные списки компании из Китая, которые якобы помогают России в проведении СВО. За последние месяцы в соответствующий реестр попали более 40 китайских компаний.

Товарооборот двух стран сокращается с весны прошлого года, в июне этого года показатель достиг минимального показателя с начала 2000-х, с момента когда доступна ежемесячная статистика, — 277,3 миллиона долларов. Большую часть занимают как раз российские поставки, например, урана.

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      Марина Совина
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