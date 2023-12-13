57-летняя ведущая Екатерина Андреева показала фото в купальнике

Российская телеведущая Екатерина Андреева показала фото в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

57-летняя знаменитость поделилась в сторис снимком, на котором она запечатлела себя в бассейне, придерживая волосы на голове рукой. На размещенном кадре она позирует перед камерой в купальнике зеленого цвета, лямки которого оформлены перламутром.

Кроме того, видно, что телезвезда сделала макияж в нюдовых тонах. Так, на ее щеках присутствуют розовые румяна, а на губах — светло-коричневая помада.

В октябре Екатерина Андреева снялась в необычном образе и восхитила фанатов. Знаменитость опубликовала снимок, на котором она запечатлена в футболке с портретом Мэрилин Монро и короткой джинсовой куртке. Кроме того, Андреева надела черную прозрачную юбку, сквозь ткань которой видны трусы с высокой посадкой.