Бомж притворился киллером и выманил деньги россиянки за отказ от ее ликвидации

Под Калининградом бомж притворился киллером и выманил у пенсионерки 60 тыс руб

Сотрудники правоохранительных органов под Калининградом задержали бомжа, который притворился киллером и выманил у пожилой женщины деньги за отказ от ее ликвидации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД по Калининградской области.

По данным ведомства, бездомный мужчина познакомился с 84-летней пенсионеркой в июле текущего года. Женщина пожалела незнакомца и пустила его пожить в свой дом. В какой-то момент злоумышленник начал ее пугать — он заверил, что является киллером, а на ее имя есть заказ на ликвидацию, от которого он готов отказаться за определенную сумму денег. Потерпевшая поверила и передала бомжу 60 тысяч рублей.

В сентябре родственники пенсионерки обо всем узнали и убедили ее обратиться в полицию. Злоумышленника задержали. Им оказался неоднократно судимый 65-летний мужчина без определенного места жительства, в отношении него следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 153 («Вымогательство») УК РФ.

