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15:53, 13 декабря 2023Экономика

Кризисный застройщик Китая неожиданно полностью погасил долги

Bloomberg: китайский застройщик Country Garden полностью выплатил долги

Фото: Jason Lee / Reuters

Девелоперская компания Country Garden (CG) — второй крупнейший застройщик в Китае — погасила облигации на сумму 800 миллионов юаней (около 111 миллионов долларов). Об этом сообщает Bloomberg.

В конце октября компания получила первое уведомление о дефолте по долларовым бондам — CG не смогла выплатить купоны по бондам на сумму 15,4 миллиона долларов в течение 30-дневного льготного периода. Если бы девелопер не погасил долги по облигациям в юанях, он бы столкнулся с еще одним кризисом, отмечает агентство.

По словам источников, представители Country Garden сообщили некоторым держателям облигаций, что компания перечислила средства для полного погашения основной суммы долга и процентов по облигациям. Застройщик не назвал причины такого решения.

На начало ноября обязательства застройщика составляли около 186 миллиардов долларов — сюда же входит жилье, которое компания продала (около миллиона квартир), но достроить пока не успела, а также долги поставщикам, банкам и акционерам. Большинство этих долговых обязательств Country Garden должна погасить в течение года.

Рынок недвижимости Китая в последнее время находится под серьезным давлением. На грани ликвидации оказался ведущий девелопер страны Evergrande, а проблемы главного китайского банкрота спровоцировали волну дефолтов по всей индустрии, в первую очередь среди мелких игроков.

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      Мария Грушко
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