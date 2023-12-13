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21:02, 13 декабря 2023Силовые структуры

Российский фермер 13 раз выстрелил в двоюродного брата

На Ставрополье осудят главу фермерского хозяйства, пытавшегося застрелить брата

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Ставропольском крае суд рассмотрит дело главы крестьянско-фермерского хозяйства о покушении на двоюродного брата. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, у членов семьи был давний конфликт из-за раздела сельскохозяйственных участков. Днем 19 декабря 2022 года во время очередной ссоры обвиняемый 13 раз выстрелил родственнику в голову и туловище из травматического оружия. Затем нападавший сел в машину и уехал, выбросив оружие по пути.

Раненого нашел родной брат и отвез его в больницу. Мужчину удалось спасти. По факту произошедшего было возбуждено дело по статье о покушении на расправу и незаконном ношении оружия.

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      Екатерина Кашурникова
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