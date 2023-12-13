Готовившую нападение на школу сторонницу «Колумбайна» отправили в колонию

В Уфе готовившая нападение на школу сторонница «Колумбайна» получила 5,5 года

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга приговорил к 5,5 года лишения свободы 18-летнюю жительницу Уфы, оправдывавшую совершение массовых расправ и призывавшую к участию в противоправной деятельности движения «Колумбайн» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Башкортостану.

Осужденную признали виновной по статьям 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») и 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») УК РФ. Она будет отбывать наказание в воспитательной колонии.

Как уточнили в ведомстве, девушка в закрытых группах в соцсетях оправдывала совершение массовых расправ и призывала к участию в деятельности запрещенного движения «Колумбайн». Испытывая неприязнь к бывшим одноклассникам, она разработала план нападения на школу с использованием гражданского огнестрельного оружия. В ходе обысков в ее доме были изъяты пропагандистские материалы и личный дневник, содержащий подробное описание планируемых действий.