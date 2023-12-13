Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
18:08, 13 декабря 2023Экономика

Греф принял участие в заседании коллегии Росреестра

Герман Греф отметил важную роль Росреестра для государства
Герман Греф

Герман Греф. Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф принял участие в заседании коллегии Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). Мероприятие приурочено к 15-летию образования ведомства.

«Сегодня большая дата — 15 лет основополагающей государственной службе, с которой начинаются все экономические отношения и весь хозяйственный оборот в стране. Если эта служба плохо поставлена, в государстве в целом ничего не сможет двигаться. Это основа основ для любой экономики. Канцелярия, учрежденная российским императором, была одним из важнейших ведомств, которое создавало первые базы собственности в нашей стране. Но в 90-х годах прошлого века нам пришлось заново учиться определять границы и права собственности на первичные и вторичные объекты недвижимости, принимать новые законы. Это было ключевым инструментом создания рыночной экономики. Нельзя построить рыночную экономику, если нет уважения к правам собственности, если они не определены. Росреестр является одним из ключевых ведомств, без которого невозможно развить экономику в целом и рыночную экономику в частности», — сказал он.

Как отметил президент Сбербанка, когда 15 лет назад создавался современный Росреестр, работа по госрегистрации прав, кадастру и картографии считалась не очень престижной. Правительству России и лично его главе Михаилу Мишустину удалось создать одну из самых престижных и современных служб, которая понимает, куда идет. Уже скоро можно будет говорить о новом клиентском пути и токенизации прав на недвижимость: какими бы ни были эти права, появится возможность бесшовного и очень простого их перехода с помощью блокчейна, отметил Греф.

Глава Сбера поздравил Росреестр с 15-летием и поблагодарил правительство за проделанную работу. В большинстве стран мира и Европы в таких же ведомствах людям приходится месяцами стоять в очереди, чтобы определить границы и зарегистрировать права собственности. Необходимо дополнительно проходить нотариальное удостоверение или отдельную регистрацию.

В России все делается в одном ведомстве. Нашей стране удалось решить задачу, близкую к невозможной. Сбер — один из главных пользователей систем Росреестра, поэтому отлично знает, как хорошо они работают, подчеркнул Герман Греф.

В свою очередь, Михаил Мишустин поблагодарил главу Сбербанка, который стоял у истоков реформы кадастровых объектов недвижимости в 2004 году. Он отметил, что именно Герман Греф создал Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом и Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости, что стало огромным шагом вперёд и полностью изменило ситуацию в этой сфере, сделав её понятной, прозрачной и удобной в управлении.

Что думаешь? Оцени!
      Алена Шаповалова
      Обсудить
      Последние новости

      Кадыров спрогнозировал окончание СВО

      Финляндия отказала в убежище прибывшим из России беженцам

      Раскрыты подробности о состоянии одного из подорвавшихся на мине россиян

      Опубликован список самых популярных актеров года

      Страны Северной Европы пообещали продолжить поддержку Киева

      Бомж притворился киллером и выманил деньги россиянки за отказ от ее ликвидации

      Директор омской школы заявила в полицию на участников СВО

      Тома Круза заподозрили в романе с бывшей женой российского олигарха. Что об этом известно?

      Названа покупающая нефть из России по ценам выше потолка европейская страна

      Российские ученые-полярники показали тренировку по основам выживания в Арктике

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости