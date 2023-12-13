Греф принял участие в заседании коллегии Росреестра

Герман Греф отметил важную роль Росреестра для государства

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф принял участие в заседании коллегии Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). Мероприятие приурочено к 15-летию образования ведомства.

«Сегодня большая дата — 15 лет основополагающей государственной службе, с которой начинаются все экономические отношения и весь хозяйственный оборот в стране. Если эта служба плохо поставлена, в государстве в целом ничего не сможет двигаться. Это основа основ для любой экономики. Канцелярия, учрежденная российским императором, была одним из важнейших ведомств, которое создавало первые базы собственности в нашей стране. Но в 90-х годах прошлого века нам пришлось заново учиться определять границы и права собственности на первичные и вторичные объекты недвижимости, принимать новые законы. Это было ключевым инструментом создания рыночной экономики. Нельзя построить рыночную экономику, если нет уважения к правам собственности, если они не определены. Росреестр является одним из ключевых ведомств, без которого невозможно развить экономику в целом и рыночную экономику в частности», — сказал он.

Как отметил президент Сбербанка, когда 15 лет назад создавался современный Росреестр, работа по госрегистрации прав, кадастру и картографии считалась не очень престижной. Правительству России и лично его главе Михаилу Мишустину удалось создать одну из самых престижных и современных служб, которая понимает, куда идет. Уже скоро можно будет говорить о новом клиентском пути и токенизации прав на недвижимость: какими бы ни были эти права, появится возможность бесшовного и очень простого их перехода с помощью блокчейна, отметил Греф.

Глава Сбера поздравил Росреестр с 15-летием и поблагодарил правительство за проделанную работу. В большинстве стран мира и Европы в таких же ведомствах людям приходится месяцами стоять в очереди, чтобы определить границы и зарегистрировать права собственности. Необходимо дополнительно проходить нотариальное удостоверение или отдельную регистрацию.

В России все делается в одном ведомстве. Нашей стране удалось решить задачу, близкую к невозможной. Сбер — один из главных пользователей систем Росреестра, поэтому отлично знает, как хорошо они работают, подчеркнул Герман Греф.

В свою очередь, Михаил Мишустин поблагодарил главу Сбербанка, который стоял у истоков реформы кадастровых объектов недвижимости в 2004 году. Он отметил, что именно Герман Греф создал Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом и Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости, что стало огромным шагом вперёд и полностью изменило ситуацию в этой сфере, сделав её понятной, прозрачной и удобной в управлении.