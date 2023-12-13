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15:15, 13 декабря 2023Среда обитания

В России допустили запуск новой программы льготной ипотеки

Минстрой допустил введение льготной ипотеки на домокомплекты ИЖС с эскроу
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Минстрой допускает появление новой программы льготного кредитования в России. Об этом в эфире программы «Утро России» заявил замглавы ведомства Никита Стасишин.

В ипотеку можно будет оформить домокомплекты в рамках индивидуального жилищного строительства (ИЖС), при постройке которых использовались спецсчета с заморозкой средств покупателя до выполнения обязательств. Подрядная организация будет обладать теми же полномочиями, что и застройщик. Благодаря новой госпрограмме покупатель будет иметь возможность оформить ссуду без дополнительных поручительств и залогов.

Государство планирует субсидировать банкам ставку в один процент. Таким образом, итоговая цена на объект не изменится. Законопроект по этой программе будет принят в скором времени. Вся отрасль ИЖС переводиться на работу с эксроу-счетами не будет, предупредил чиновник.

Проектное финансирование ИЖС по договору подряда с использованием эскроу-счетов впервые одобрили в сентябре. По оценке экспертов, ежегодно может выдаваться 150-200 тысяч кредитов на ИЖС.

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      Виктория Клабукова
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