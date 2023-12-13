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03:44, 13 декабря 2023Мир

ООН потребовала у бывшего замгенсека с Украины десятки миллионов долларов

NYT: ООН требует у экс-замгенсека с Украины Ваншельбойма $63 млн компенсации

Фото: Eduardo Munoz / Pool / Reuters

Организация Объединенных Наций (ООН) требует у бывшего заместителя генерального секретаря организации Виталия Ваншельбойма 63,6 миллиона долларов для компенсации его неудачных инвестиций. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

По данным издания, Ваншельбойм является гражданином Украины. «Он заявил, что его оштрафовали на сумму, равную годовой зарплате, и велели лично выплатить 63 626 806 долларов», — говорится в материале. При этом издание отмечает, что в случае, если Ваншельбойм не выплатит всю сумму, то он не будет иметь права на пенсию ООН.

Как уточняет NYT, экс-замглава Управления ООН по обслуживанию проектов и его начальница Грете Фаремо вложили около 60 миллионов долларов в компании, связанные с британским бизнесменом Дэвидом Кендриком. Данные средства представляли собой сборы с других агентств организации за строительные работы.

В свою очередь, сам Ваншельбойм попросил судебную систему ООН отменить решения об увольнении и штрафе. Слушание состоится в 2024 году.

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      Марина Совина
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