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08:39, 13 декабря 2023Экономика

Поставки одного вида топлива из России в Азию взлетели

«Петромаркет»: поставки углеводородных газов из РФ в Азию выросли в 2,1 раза

Фото: Regis Duvignau / Reuters

По итогам первых десяти месяцев 2023 года суммарные поставки сжиженных углеводородных газов (СУГ) из России в Азию взлетели в 2,1 раза в сравнении с тем же периодом 2022-го и превысили миллион тонн. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на результаты исследования аналитиков компании «Петромаркет».

Речь идет в том числе о наращивании поставок российских СУГ в Турцию. Резкий рост экспорта этого вида топлива в азиатские страны позволил российским поставщикам компенсировать падение торгового оборота с европейскими странами, объемы которого в январе-октябре просели на 16,9 процента в сравнении с тем же периодом 2022-го и составили 1,9 миллиона тонн, уточнили аналитики.

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Сжиженные углеводородные газы представляют собой смесь химических соединений, состоящую в основном из водорода и углерода с различной структурой молекул. Основными компонентами СУГ являются пропан и бутан, в виде примесей в них содержатся более легкие углеводороды (метан и этан) и более тяжелые (пентан). Этот вид топлива используется в том числе для автотранспорта.

Объемы поставок российских СУГ растут не первый месяц. В середине сентября газета «Ведомости» сообщала, что по итогам первых семи месяцев 2023 года экспорт этого вида топлива из РФ в Китай и Афганистан выросли вдвое — до 112 тысяч и 120 тысяч тонн соответственно. Однако главными покупателями российских СУГ стали Польша и прибалтийские страны — на их доли к тому времени пришлось 39 и 12,3 процента от всего экспорта СУГ соответственно.

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      Анатолий Акулов
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