Россиянин порвал документы в кабинете следователя и получил год строгого режима

В Брянске осудили мужчину, порвавшего паспорт и протокол в кабинете следователя

Суд в Брянске приговорил к одному году и одному месяцу колонии строгого режима 41-летнего местного жителя, порвавшего документы в кабинете следователя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По данным ведомства, в июне мужчине предъявили обвинение в мошенничестве и допросили в качестве обвиняемого. В момент ознакомления с необходимыми документами он, находясь в кабинете следователя, порвал постановление о привлечении его в качестве обвиняемого, протокол допроса, справку об освобождении из мест лишения свободы, а также свой российский паспорт.

В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 294 («Воспрепятствование производству предварительного расследования») УК РФ.