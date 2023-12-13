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20:52, 13 декабря 2023Силовые структуры

Россиянин порвал документы в кабинете следователя и получил год строгого режима

В Брянске осудили мужчину, порвавшего паспорт и протокол в кабинете следователя

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Суд в Брянске приговорил к одному году и одному месяцу колонии строгого режима 41-летнего местного жителя, порвавшего документы в кабинете следователя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По данным ведомства, в июне мужчине предъявили обвинение в мошенничестве и допросили в качестве обвиняемого. В момент ознакомления с необходимыми документами он, находясь в кабинете следователя, порвал постановление о привлечении его в качестве обвиняемого, протокол допроса, справку об освобождении из мест лишения свободы, а также свой российский паспорт.

В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 294 («Воспрепятствование производству предварительного расследования») УК РФ.

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      Олеся Мицкевич
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