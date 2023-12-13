Россиянина оштрафовали за хулиганство с применением оружия

В ЯНАО оштрафовали 45-летнего мужчину, угрожавшего ружьем рабочему

В Ямало-Ненецком автономном округе суд оштрафовал 45-летнего местного жителя, угрожавшего ружьем мужчине. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия»). Он обязан выплатить 100 тысяч рублей.

По данным ведомства, 13 сентября в селе Сеяха пьяный фигурант вспомнил давний конфликт с односельчанином и пошел к нему в гараж для выяснения отношений. Там он не нашел обидчика и стал ссориться с рабочим. Он угрожал ему, но работник игнорировал такое поведение. Тогда осужденный сходил за гладкоствольным ружьем и дважды выстрелил в потерпевшего — над головой и под ноги.

Рабочий смог обезоружить нападавшего и вызвать полицию.