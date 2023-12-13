Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:30, 13 декабря 2023Силовые структуры

Россиянина оштрафовали за хулиганство с применением оружия

В ЯНАО оштрафовали 45-летнего мужчину, угрожавшего ружьем рабочему

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Ямало-Ненецком автономном округе суд оштрафовал 45-летнего местного жителя, угрожавшего ружьем мужчине. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия»). Он обязан выплатить 100 тысяч рублей.

По данным ведомства, 13 сентября в селе Сеяха пьяный фигурант вспомнил давний конфликт с односельчанином и пошел к нему в гараж для выяснения отношений. Там он не нашел обидчика и стал ссориться с рабочим. Он угрожал ему, но работник игнорировал такое поведение. Тогда осужденный сходил за гладкоствольным ружьем и дважды выстрелил в потерпевшего — над головой и под ноги.

Рабочий смог обезоружить нападавшего и вызвать полицию.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      В России вырастет один налог

      В России состоялась уникальная акция

      Назван полезный при похудении кисломолочный продукт

      Легионер «Зенита» попросил отпустить его в Бразилию

      Бюджеты регионов стали активнее пополнять за счет россиян

      Названы возможные кандидаты на выборы президента от «Новых людей» и КПРФ

      В России стало меньше авиаинцидентов в 2023 году

      Ирину Шейк высмеяли в сети за задний фон на новом снимке

      В Москве у водителя изъяли переделанный в боевой пистолет Макарова

      С кадровым дефицитом в ключевой отрасли РФ захотели бороться за счет государства

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости