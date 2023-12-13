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10:15, 13 декабря 2023Силовые структуры

Российские подростки угрожали пенсионерке и отобрали у нее деньги

Под Новосибирском двое подростков угрожали пенсионерке и вымогали у нее деньги

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Новосибирской области двое подростков угрожали пенсионерке и вымогали у нее деньги. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в декабре в селе Коченевского района два подростка угрожали насилием пожилой женщине, а затем потребовали отдать им деньги. Молодым людям удалось похитить все деньги из дома потерпевшей.

Отмечается, что один из несовершеннолетних еще не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности. Возбуждено дело по пункту «а» части 2 статьи 163 («Вымогательство, совершенное группой лиц») УК РФ. Следователи уже осмотрели место происшествия и назначили экспертизы. Подростков доставили в отдел для допроса.

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      Екатерина Кашурникова
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