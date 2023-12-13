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09:45, 13 декабря 2023Экономика

С кадровым дефицитом в ключевой отрасли РФ захотели бороться за счет государства

«Ъ»: в Минсельхозе захотели выдавать гранты для создания кадрового резерва в АПК

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Министерстве сельского хозяйства (Минсельхозе) предложили выдавать гранты образовательным организациям для подготовки кадрового резерва в аграрно-промышленном комплексе (АПК), считающемся одной из ключевых отраслей российской экономики. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующий проект постановления правительства.

Эта мера необходима для борьбы с кадровым дефицитом, с которым отрасль столкнулась за последнее время. Гранты предложили выдавать организациям, занимающимся подготовкой работников по наиболее востребованным для АПК профессиям и специальностям.

Средняя продолжительность подобных образовательных программ составляет от 3 до 6 месяцев. Предполагается, что за счет грантов удастся решить проблему «критического» дефицита кадров в отрасли. Речь идет о нехватке как минимум 173 тысяч специалистов.

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Решить проблему можно было бы за счет более широкого внедрения в АПК новых технологий. Однако этот процесс тормозится из-за высокой зависимости российских предприятий от импортного оборудования. На этом фоне в Минсельхозе выразили надежду, что выделение грантов образовательным учреждениям для подготовки специалистов поможет решить проблему нехватки рабочих в АПК «в короткий срок».

При этом заместитель главы Минсельхоза Оксана Лут оценивала потребность сектора в работниках на конец осени более чем в 200 тысяч человек. По ее словам, и без того критическая ситуация с кадрами усугубляется тем, что средний уровень зарплат в АПК ниже в сравнении с другими важными отраслями российской экономики. На этом фоне она сочла вопрос закрытия дефицита работников в секторе ключевым для министерства.

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      Анатолий Акулов
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