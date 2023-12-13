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11:29, 13 декабря 2023Экономика

ООН потребовала от бывшего украинского сотрудника 60 миллионов долларов

NYT: ООН требует от бывшего сотрудника $63 млн из-за неудачных инвестиций

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Организация объединенных наций (ООН) требует от бывшего помощника заместителя генсекретаря Виталия Ваншельбойма выплатить 63,6 миллиона долларов — экс-сотрудник неудачно инвестировал средства организации, вложив их в бизнес предпринимателя, с которым он познакомился на вечеринке. Об этом узнала газета The New York Times (NYT).

Внутреннее расследование показало, что Ваншельбойм и глава управления ООН по обслуживанию проектов Грете Фаремо взимали с правительств и других агентств Организации дополнительную плату за строительные работы, а излишки вкладывали в связанные с британским бизнесменом компании, финансируя проекты в области возобновляемых источников энергии и жилищного строительства. Аудит ООН показал, что окупить удалось лишь 10 процентов вложенных средств.

Если Ваншельбойм, который является уроженцем Украины, не вернет деньги, его лишат пенсии ООН. По его словам, бывший работодатель также оштрафовал его на годовую зарплату.

Ваншельбойм не признает вину, а также просит отменить увольнение и штраф. Он оспаривает требование ООН в суде. Представительство США при ООН потребовало прозрачности результатов внутреннего расследования в отношении Ваншельбойма и раскритиковало организацию за то, что она не обнародовала больше подробностей о его деле.

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      Мария Грушко
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