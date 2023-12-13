Ведущая «Давай поженимся!» дала совет одиноким россиянкам на Новый год

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале, сваха Роза Сябитова дала совет россиянкам, которые будут встречать Новый год в одиночестве. Ее слова передает радиостанция «Говорит Москва».

Сябитова рекомендовала одиноким россиянкам встречать Новый год на Красной площади в Москве. Она объяснила, что в праздники вероятность познакомиться с мужчиной на центральной площади велика.

«Дух Нового года на центральной площади придаст веру и надежду, потому что никто не оставит вас одинокой на этой площади. Вас будут угощать, приглашать в свои компании, веселиться, песни петь, хороводы. Идите туда и обязательно кого-то встретите», — дала она совет желающим выйти замуж россиянкам.

Ранее ведущая «Давай поженимся!» перечислила признаки, которые указывают на то, что мужчина не приспособлен к жизни. По словам Сябитовой, такой мужчина требует, чтобы всю домашнюю работу выполняла женщина.