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18:02, 13 декабря 2023Путешествия

Туриста похитили с целью выкупа и сбросили со скалы в Колумбии

Туриста из США похитили с целью выкупа в размере 180 тысяч рублей в Колумбии

Фото: Reiseuhu / Unsplash

Американского туриста похитили в Колумбии с целью выкупа, а затем сбросили со скалы еще до получения денег. Подробностями истории делится издание El Colombiano.

Известно, что 50-летний гражданин США лаосского происхождения Тоу Гер Сюн приехал отдыхать в Колумбию 29 ноября. Он познакомился с местной жительницей в интернете и пригласил ее на свидание, а после встречи был похищен группой неизвестных.

Вымогатели связались с семьей американца и потребовали выкуп в размере двух тысяч долларов (около 180 тысяч рублей). Близкие Тоу Гер Сюна обратились за помощью к властям, правоохранители начали расследование, но спасти туриста не удалось.

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11 декабря мужчину без признаков жизни нашли на дне ущелья недалеко от города Медельин. На теле Тоу Гер Сюна было более десятка ножевых ранений и множество синяков. Пока неизвестно, с чем была связана расправа над американцем.

Позже полиция пришла в квартиру туриста с обыском и столкнулась там с женщиной, которая выносила вещи Тоу Гер Сюна из его комнаты. Когда неизвестную попытались допросить, она сбежала. Расследование дела продолжается.

Ранее китайская туристка спаслась от похитившего ее вымогателя в Таиланде благодаря тому, что его авто угодило в ДТП. Девушка пошла на свидание с малознакомым мужчиной, после чего оказалась связанной в его машине. Злоумышленник потребовал выкуп, но по пути к банкомату врезался в другую машину.

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      Мария Борисова
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