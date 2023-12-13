Туриста похитили с целью выкупа и сбросили со скалы в Колумбии

Туриста из США похитили с целью выкупа в размере 180 тысяч рублей в Колумбии

Американского туриста похитили в Колумбии с целью выкупа, а затем сбросили со скалы еще до получения денег. Подробностями истории делится издание El Colombiano.

Известно, что 50-летний гражданин США лаосского происхождения Тоу Гер Сюн приехал отдыхать в Колумбию 29 ноября. Он познакомился с местной жительницей в интернете и пригласил ее на свидание, а после встречи был похищен группой неизвестных.

Вымогатели связались с семьей американца и потребовали выкуп в размере двух тысяч долларов (около 180 тысяч рублей). Близкие Тоу Гер Сюна обратились за помощью к властям, правоохранители начали расследование, но спасти туриста не удалось.

11 декабря мужчину без признаков жизни нашли на дне ущелья недалеко от города Медельин. На теле Тоу Гер Сюна было более десятка ножевых ранений и множество синяков. Пока неизвестно, с чем была связана расправа над американцем.

Позже полиция пришла в квартиру туриста с обыском и столкнулась там с женщиной, которая выносила вещи Тоу Гер Сюна из его комнаты. Когда неизвестную попытались допросить, она сбежала. Расследование дела продолжается.

Ранее китайская туристка спаслась от похитившего ее вымогателя в Таиланде благодаря тому, что его авто угодило в ДТП. Девушка пошла на свидание с малознакомым мужчиной, после чего оказалась связанной в его машине. Злоумышленник потребовал выкуп, но по пути к банкомату врезался в другую машину.