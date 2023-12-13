Угрозу китайской экономике увидели в свиньях

Глава СMRG Рейн: падение цен на свинину приблизило экономику Китая к дефляции

По итогам ноября розничные цены на свинину в Китае упали сразу на 31,8 процента в сравнении с тем же периодом 2022 года. Подобная динамика приближает экономику азиатской страны к дефляции, заявил управляющий директор компании China Market Research Group (СMRG) Шон Рейн. Его слова приводит CNBC.

Одной из главных причин резкого снижения розничных цен стал переизбыток свинины в Китае. Стоимость этого вида мяса играет огромную роль в индексе потребительских цен КНР, а ее стремительное падение по итогам последнего месяца осени может усилить и без того высокие дефляционные риски. В итоге подобная тенденция в среднесрочной перспективе может распространиться на большинство товаров и услуг на местном рынке, уточнил Рейн.

Другими важными индикаторами приближения полноценной дефляции в азиатской стране, по его словам, может служить падение цен на недвижимость и ключевые категории потребительских товаров. Однако эти факторы стали лишь дополнительными катализаторами приближения дефляции. «Основной причиной того, что Китай находится на грани дефляции, является падение цен на свинину», — заключил аналитик.

По итогам ноября индекс потребительских цен в Китае упал на 0,5 процентного пункта в годовом выражении. Такое падение стало самым стремительным за последние три года. Слабый внутренний спрос, в свою очередь, ускорил темпы снижения цен на свинину, а переизбыток мяса создал дополнительные проблемы представителям свиноводческого сектора КНР, резюмировал рыночный стратег компании IG в Сингапуре Джун Ронг Йеап.

Ранее сообщалось о создании властями Китая экстренного плана по восстановлению экономики в 2024 году от негативных последствий затяжного кризиса, вызванного длительным периодом локдаунов. Стратегия по спасению экономики азиатского государства включила в себя девять шагов, направленных на увеличение объемов иностранных инвестиций, стимулирование производства высокотехнологичной продукции, преодоление долгового кризиса в секторе недвижимости. Последнее планируется сделать за счет финансовой помощи пострадавшим девелоперским компаниям.