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14:55, 13 декабря 2023Силовые структуры

В московских СИЗО выросло количество детей

УФСИН: в СИЗО Москвы стали чаще попадать дети из благополучных семей

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В московских следственных изоляторах (СИЗО) выросло количество детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника начальника управления по соблюдению прав человека в УИС УФСИН России по Москве Марину Васину.

Она отметила, что попадать в изолятор стало все больше несовершеннолетних из благополучных семей. Многие из них обвиняются по экстремистским и террористическим статьям.

«Девять из десяти обвиняются именно в терроризме», — заявила Васина.

По ее данным, в основном эти дети совершали поджоги релейных шкафов на железных дорогах.

Всего в настоящее время в столичных СИЗО находятся более 50 детей, хотя на начало года их было 18.

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      Илона Палей
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