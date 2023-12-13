Военный ВСУ расправился с женщиной за неподчинение и получил 18 лет колонии

В Ростове на 18 лет осудили военного ВСУ, застрелившего женщину за неподчинение

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 18 годам лишения свободы Антона Байдракова, выстрелившего в женщину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина признан виновным по ряду статей УК РФ, в том числе лишение жизни, незаконное лишение свободы, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, насильственный захват власти или насильственное удержание власти и применение запрещенных средств и методов ведения войны. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в июне 2021 года фигурант добровольно поступил на службу в Вооруженные милы Украины (ВСУ), а в июле его уже отправили на обучения: там он учился обращаться с оружием, изучал тактическое перемещение по полю боя, оборудование огневых позиций и медицину. С начала декабря 2021 года осужденный был гранатометчиком. Отмечается, что в марте 2022 года в поселке Мирном в Мариуполе он несколько дней незаконно удерживал женщину в импровизированной комнате хранения оружия, а затем решил расправится с ней за неподчинение. Он выстрелил из автомата пострадавшей в голову. Она не выжила.