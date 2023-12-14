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18:54, 14 декабря 2023Силовые структуры

Матери 15 детей продлили арест по делу о торговле людьми в Москве

Суд Москвы продлил арест матери 15 детей по делу о торговле людьми

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Преображенский суд Москвы продлил арест россиянке Юлии Логиновой по делу о торговле людьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Женщина будет находиться под стражей два месяца, до 16 февраля 2024 года. Ее обвиняют в торговле двумя и более несовершеннолетними.

На тот же срок содержание под стражей продлили двум другим фигуранткам дела — Наталье Патоке и Фирузе Ускановой.

По данным следствия, Усканова родила ребенка и предала его за вознаграждение Логиновой. Патока выступила в сделке посредником. У Логиновой на иждивении находятся 15 детей. Как сообщает ТАСС, она несколько раз предоставляла в специализированные органы медицинские свидетельства о рождении, которые содержали ложные сведения.

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      Илона Палей
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