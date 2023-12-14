Россиянка заявила о насилии со стороны полицейского и попала под статью

В Красноярске правозащитница стала фигуранткой дела о ложном доносе на силовика

Следователи в Красноярске возбудили уголовное дело в отношении 55-летней местной жительницы, подозреваемой в ложном доносе о насилии со стороны полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России Юлия Арбузова.

По данным ведомства, женщина обратилась с заявлением о совершении в отношении нее противоправных действий 13 октября. В нем она сообщила, что находилась в здании полиции, когда оперуполномоченный применил к ней физическую силу. В результате его действий потерпевшая якобы ударила левое предплечье, плечо и локоть, испытывая физическую боль.

В ходе проверки выяснилось, что в тот день женщина сопровождала в отдел своего знакомого, которого вызвали на допрос. Сотрудник полиции законно попросил ее покинуть здание, не применяя физическое насилие, что видно на камерах видеонаблюдения. В отношении нее возбудили уголовное дело по части 2 статьи 306 («Заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления») УК РФ. Проводится проверка.

По данным источника «Ленты.ру», заявительница — известная в регионе правозащитница Ольга Суворова.