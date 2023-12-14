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15:13, 14 декабря 2023Экономика

Рубль укрепился к доллару

Курс доллара упал до 89,5 рубля после оценки Путиным указа о возврате выручки
СюжетКурс доллара:

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже (Мосбирже) незначительно снизился и в моменте упал до уровня в 89,5 рубля. Укрепление российской валюты произошло на фоне слов президента Владимира Путина об успешном действии указа об обязательном возврате валютной выручки для ряда категорий отечественных экспортеров, сообщает РИА Новости.

Ближе к 15:00 по московскому времени котировки американской валюты поднялись до отметки в 89,59 рубля. Однако снижение к уровню предыдущей торговой сессии отыграть не удалось — спад составил 0,41 процента.

Аналитик банка «Санкт-Петербург» Виктор Григорьев заявил, что помимо указа об обязательном возврате валютной выручки поддержку рублю оказывает высокая ключевая ставка Центробанка (ЦБ), которая в настоящее время держится на уровне в 15 процентов годовых. С учетом вышеуказанных факторов эксперт допустил падение курса доллара в начале 2024 года ниже отметки в 88 рублей.

Ранее Владимир Путин оценил ситуацию с курсом рубля. Он уточнил, что курс валют зависит от многих факторов, включая внутренний спрос. С учетом этого Путин выразил надежду на нормализацию ситуации вокруг курса рубля — этому может поспособствовать в том числе указ об обязательном возврате валютной выручки российскими экспортерами, задействованными в топливно-энергетическом комплексе, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, а также зерновом хозяйстве.

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      Анатолий Акулов
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