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21:54, 14 декабря 2023Экономика

Британия ввела санкции в отношении почти всего российского банковского сектора

Великобритания ввела санкции в отношении более 90 % банковского сектора России

Фото: Kevin Coombs / Reuters

Великобритания ввела санкции в отношении почти всего банковского сектора России. Об этом сказано в отчете Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI) за 2022-2023 финансовый год.

«Великобритания также ввела санкции в отношении как Центробанка РФ, так и министерства финансов, нанося удар в сердце российской финансовой системы», — отмечается в документе.

Уточняется, что таким образом под ограничениями оказалось более 90 процентов российского банковского сектора.

Ранее Министерство иностранных дел Великобритании сообщило о намерении ввести запрет на импорт алмазов из России с 1 января 2024 года.

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      Марина Совина
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