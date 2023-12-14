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10:14, 14 декабря 2023Мир

В Турции заявили о влиянии ситуации в Газе на принятие Швеции в НАТО

T24: ситуация в Газе осложняет принятие Швеции в НАТО

Фото: Fadi Shana / Reuters

Ситуация в секторе Газа осложняет одобрение Турцией заявки Швеции на членство в НАТО и вступлении страну в альянс. Об этом сообщает турецкое издание T24.

Одним из ключевых требований Турции для принятия Стокгольма в альянс было согласие на продажу США истребителей F-16, что было ключевой темой переговоров между Анкарой и Вашингтоном.

«Присоединение Швеции должно было быть ратифицировано еще в октябре, когда открывался парламент. Американская сторона сообщила Анкаре, что ей удалось через "черный ход" убедить Конгресс в необходимости продажи самолетов F-16 и что, как только членство Швеции будет одобрено, администрация уведомит Конгресс о продаже», — отмечается в материале издания.

Однако конфликт в Газе сорвал сделку и нанес удар доверию между Турцией и США. Данный фактор негативно влияет на расширение Североатлантического альянса.

Ранее издание Hürriyet со ссылкой на источники сообщало, что Турция готова поддержать членство Швеции в НАТО в случае, если Соединенные Штаты сдержат обещание по одобрению продажи Анкаре истребителей F-16.

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      Максим Габриелян
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