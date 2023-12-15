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18:59, 15 декабря 2023Среда обитания

Власти рассказали о сроках запуска Северо-Крымского канала

Аксенов: воду по Северо-Крымскому каналу запустят после окончания СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: РИА Новости

Подачу воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу возобновят после окончания специальной военной операции (СВО). Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Несмотря на боевые действия в регионе и разрушение Каховской плотины, восстановить канал можно в кратчайшие сроки, убежден политик. По его словам, сегодня для бытовых нужд крымчан воды достаточно. Водная блокада полуострову не грозит.

Ранее гидролог заявил, что для подачи воды в Северо-Крымский канал требуется создать насосную станцию. Дело в том, что напор в головной части канала отсутствует, вода не поступает туда самотеком. По мнению специалиста, осуществить подобный проект в условиях СВО сложно, но технически выполнимо.

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      Виктория Клабукова
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