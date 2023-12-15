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15:09, 15 декабря 2023Экономика

Крупный итальянский производитель алкоголя купил Courvoisier

Итальянский производитель Campari купил Courvoisier за 1,2 миллиарда долларов

Фото: Regis Duvignau / Reuters

Итальянский производитель алкоголя Campari объявил о покупке французского бренда коньяка Courvoisier. Об этом объявили представители компании.

Стоимость сделки с японской Beam Suntory составит 1,2 миллиарда долларов — она станет крупнейшей в истории компании. Сделку планируют закрыть в 2024 году. Если Campari достигнет целей по продажам, она заплатит текущему владельцу бренда еще 120 миллионов долларов.

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С 2007 года Campari приобрела 27 других производителей спиртного на сумму более трех миллиардов евро. Новая сделка сделает итальянскую компанию более серьезным конкурентом для Diageo и Pernod Ricard и укрепит ее позиции в Американском и Азиатско-Тихоокеанском регионе. В компании ждут роста продаж на девять, а прибыли на акцию — на два процента.

В 2023 году российские импортеры алкоголя наладили массовые поставки известных брендов виски Johnnie Walker и Jim Beam, ушедшие с местного рынка из-за боевых действий на Украине. За 11 месяцев года в страну было ввезено как минимум 7,5 миллиона бутылок различного объема виски от Diageo, 1,9 миллиона — от Pernod Ricard и 1,3 миллиона — от Beam Suntory.

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      Вячеслав Агапов
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