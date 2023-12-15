Бездомных в США стало рекордно много

Число бездомных в США достигло рекордной отметки в 650 тысяч

Число бездомных в США в 2022 году достигло рекордного показателя — 650 тысяч. Об этом свидетельствуют данные Министерства жилищного строительства и городского развития страны, передает ТАСС. По сравнению с 2021-м показатель вырос на 12 процентов.

40 процентов бездомных в США составляют афроамериканцы, четверть — пожилые люди. Также наблюдается рост числа бездомных среди лиц латиноамериканского происхождения.

Среди причин увеличения людей, которые живут в приютах, на улице, в палатках или автомобилях, связано в основном с рост арендной платы за жилье. Также среди бездомных — множество мигрантов, попавших в США в последние годы.

В Национальном альянсе по искоренению бездомности заявляют, что власти должны ускорить рассмотрение заявлений на убежище, а также помогать мигрантам с поиском работы и жилья.