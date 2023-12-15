Россиянам стало дороже обслуживать автомобили

Fit Service: обслуживание автомобилей за год в России подорожало на 25 %

Средний чек за обслуживание и ремонт автомобилей в России с начала 2023 года вырос до 7,7 тысячи рублей. Об этом заявила директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова, ее слова приводит «Газета.Ru».

По словам представителя международной сети автосервисов Fit Service, с января по ноябрь услуги подорожали почти на четверть (плюс 25 процентов). Причиной стали кадровые проблемы в отрасли. Работодатели пытаются сохранить кадры и привлечь новые, а также повысить престиж профессии. Чтобы увеличить зарплаты, на станциях увеличивается стоимость нормо-часа, добавила Овчинникова.

Подорожание запчастей в меньшей степени привело к росту цен на обслуживание машин. Они росли не так стремительно, как в 2022 году из-за валютной переоценки и инфляции.

Как ранее заявили участники рынка, средние расходы российских владельцев автомобилей на техобслуживание увеличились на 12 процентов к уровню января-октября 2022-го. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличение составило 51 процент. Средние цены в регионах достигли уровня в 15 780 рублей, а в Москве — 20 313 рублей.

По данным «Дрома» и Российского союза автостраховщиков (РСА), с начала 2023 года запчасти на агрегаторах объявлений и в каталогах по страховому ремонту подорожали на 7-17 процентов. Расходники для планового техобслуживания выросли в цене на 2-3 процента, щетки стеклоочистителя — на 7 процентов, масла — на 14 процентов, а ремни, тормозные колодки и диски — на 15 процентов из-за ослабления рубля и увеличения затрат на логистику.