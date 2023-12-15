Лишившаяся уличных украшений семья посмотрела запись с камеры и удивилась

Пользователь Reddit под ником henryhendrixx рассказал, что его семья лишилась рождественских уличных украшений из-за неизвестных злоумышленников. Позднее, как рассказал мужчина, они с родственниками посмотрели запись с камеры наблюдения и удивились.

«Кто-то резал нашу рождественскую гирлянду. Сегодня мы поймали злоумышленника!» — написал автор. Он выложил фото с испорченной гирляндой, а также кадры с камеры наблюдения, на которых видно, что провода перегрыз кролик.

Henryhendrixx рассказал, что поначалу они с семьей думали, что гирлянду им испортили члены религиозной секты, а затем решили, что виновниками могут быть чужие дети. «На третий день мы узнали, кто это сделал. Я и понятия не имел, что кролики могут оставлять такие аккуратные надрезы!» — добавил мужчина.

В комментариях многие владельцы кроликов подтвердили, что их питомцы часто перегрызают провода. «О таком нужно чаще рассказывать. Я как-то видел, как парень рассказыл, что его рождественские украшения порезали точно так же, и он уже был готов идти на войну с соседом», «А мою гирлянду только что испортили белки. Отгрызли почти все лампочки», — также высказались пользователи портала.

Ранее другой мужчина рассказал на Reddit, что однажды вернулся домой поздно и обнаружил во дворе загадочный уличный знак. В комментариях пользователи попытались разгадать, откуда знак взялся и что он может значить.