В России раскритиковали отправившего Орбана «сходить за кофе» Шольца

Депутат Чепа раскритиковал отправившего Орбана «сходить за кофе» Шольца

Депутат Госдумы Алексей Чепа в разговоре с «Лентой.ру» раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за его решение отправить венгерского премьера Виктора Орбана «сходить за кофе» во время рассмотрения вопроса Украины в ЕС.

«Хамское поведение Шольца — это попытка протащить свою идеологию, что находит все большее недовольство. Согласовать вступление Украины в ЕС без Венгрии невозможно. Я думаю, что и другие страны этому противятся, понимая, что дальнейшая эскалация конфликта будет приводить к еще большим экономическим последствиям, военно-политическим рискам», — сказал Чепа.

Политик предположил, что ряд других стран так же может выступать против членства Украины в Евросоюзе, но, зная категоричную позицию Венгрии, не видят смысла в собственных высказываниях.

«Венгрия занимает определенное положение, с учетом этого можно отсидеться за ее спиной. Мы понимаем, что во многих странах звучат голоса протеста из-за ухудшения экономического положения», — заметил депутат.

Ранее Шольц предложил венгерскому коллеге покинуть помещение и отправил его за кофе. В это время остальные страны Евросоюза в его отсутствие могли бы согласовать начало переговоров с Украиной о ее вступлении в ЕС. Такое предложение Шольц сделал, осознав безысходность дискуссии из-за провала по Украине.