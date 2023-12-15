Путин высказался о пострадавших из-за введения нового утильсбора на автомобили

Путин: высокий утильсбор не должны платить те, кто купил машины до его введения

Президент России Владимир Путин заявил, что автовладельцев, купивших машины до введения нового утильсбора, нельзя облагать повышенными ставками. Об этом сообщает ТАСС.

Так президент высказался о пострадавших в переходный период введения нового утильсбора. Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев в ходе встречи Путина с главами думских фракций заявил, что некоторые россияне «пострадали в переходный период введения нового утильсбора». Он рассказал, что «на момент покупки сбор был около пяти тысяч рублей, а сейчас он составляет 528 тысяч рублей».

Путин в ответ согласился, что в таких случаях нельзя облагать автовладельцев повышенными сборами.

Новые тарифы утильсбор стали действовать с 29 октября 2023 года. Сборы для физических лиц, купивших легковые автомобили в странах ЕАЭС и завезших их на территорию России для личного использования с 1 августа, выросли в среднем в 250 раз — до уровня коммерческих тарифов для юридических лиц.