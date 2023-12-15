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23:41, 15 декабря 2023Экономика

Путин высказался о пострадавших из-за введения нового утильсбора на автомобили

Путин: высокий утильсбор не должны платить те, кто купил машины до его введения
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press

Президент России Владимир Путин заявил, что автовладельцев, купивших машины до введения нового утильсбора, нельзя облагать повышенными ставками. Об этом сообщает ТАСС.

Так президент высказался о пострадавших в переходный период введения нового утильсбора. Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев в ходе встречи Путина с главами думских фракций заявил, что некоторые россияне «пострадали в переходный период введения нового утильсбора». Он рассказал, что «на момент покупки сбор был около пяти тысяч рублей, а сейчас он составляет 528 тысяч рублей».

Путин в ответ согласился, что в таких случаях нельзя облагать автовладельцев повышенными сборами.

Новые тарифы утильсбор стали действовать с 29 октября 2023 года. Сборы для физических лиц, купивших легковые автомобили в странах ЕАЭС и завезших их на территорию России для личного использования с 1 августа, выросли в среднем в 250 раз — до уровня коммерческих тарифов для юридических лиц.

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      Марина Совина
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