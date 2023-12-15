Путин высказался о пострадавших из-за введения нового утильсбора на автомобили
Президент России Владимир Путин заявил, что автовладельцев, купивших машины до введения нового утильсбора, нельзя облагать повышенными ставками. Об этом сообщает ТАСС.
Так президент высказался о пострадавших в переходный период введения нового утильсбора. Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев в ходе встречи Путина с главами думских фракций заявил, что некоторые россияне «пострадали в переходный период введения нового утильсбора». Он рассказал, что «на момент покупки сбор был около пяти тысяч рублей, а сейчас он составляет 528 тысяч рублей».
Путин в ответ согласился, что в таких случаях нельзя облагать автовладельцев повышенными сборами.
Новые тарифы утильсбор стали действовать с 29 октября 2023 года. Сборы для физических лиц, купивших легковые автомобили в странах ЕАЭС и завезших их на территорию России для личного использования с 1 августа, выросли в среднем в 250 раз — до уровня коммерческих тарифов для юридических лиц.