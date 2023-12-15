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22:03, 15 декабря 2023Россия

Раскрыты подробности гибели ребенка из-за новогодней гирлянды на Урале

В Красноуфимске ребенок схватился за удлинитель и погиб от удара током

Фото: Wes Hicks / Unsplash

Маленький ребенок из Красноуфимска погиб от удара током, схватившись за удлинитель. Подробности трагедии раскрыл начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых, передает Ura.ru.

По его словам, мальчик вырвал удлинитель из розетки, когда потянулся к новогодней гирлянде, подключенной к нему. Провод, который схватил малыш, находился под напряжением.

О гибели ребенка на Урале стало известно ранее. По данным издания Baza, мальчик, которому на днях должен был исполниться годик, играл в своей комнате и обратил внимание на яркую гирлянду. Он потянулся за проводом, выдернул его из розетки и упал. Мама ребенка обнаружила его уже без сознания, спасти его не удалось.

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      Марина Совина
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